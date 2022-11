Manovra – Giannini Lega | “La Metro C finalmente verso Roma Nord grazie a Salvini”

(Di martedì 29 novembre 2022) “Proprio come durante il dicastero precedente, quando agli Interni era impegnato a fermare gli sbarchi di clandestini portando a casa, numeri alla mano, successi su tutti i fronti, così anche ora Matteo, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sta mostrando da subito di saper rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. Lo dimostrano i 2,2 miliardi di euro nel testo dellaper il completamento dellala zonadella Capitale, cheal prolungamento prima a Piazza Venezia e poi alla Farnesina, avrà la propria linea dipolitana“. Così in una nota il consigliere regionale del Lazio della, Daniele. “Si tratta – prosegue – di un’opera ...

politicamentecorretto.com

Lo dimostrano i 2,2 miliardi di euro nel testo dellaper il completamento della Metro C ... Così in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele. ' Si tratta - ...A Otto e mezzo , su La7, si parla died evasione fiscale e il direttore di Libero esordisce ...tira in ballo il "lassismo" e lancia accuse MANOVRA, GIANNINI (LEGA): METRO C FINALMENTE VERSO ROMA NORD GRAZIE A SALVINI - politicamentecorretto.com ROMA – “Proprio come durante il dicastero precedente, quando agli Interni era impegnato a fermare gli sbarchi di clandestini portando a casa, numeri alla mano, successi su tutti i fronti, così anche o ...Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 22-11-2022 alle 12:19 sul giornale del 23 novembre 2022 - 2 letture ...