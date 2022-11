LIVE Biathlon | 20 km Kontiolahti 2022 in DIRETTA | Ponsiluoma parte forte! Già tre errori per Giacomel

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41: Grande poligono di Laegreid, veloce e preciso: è primo dopo due poligoni con un vantaggio di 59? su Gow 13.39: Ben dueper Fillon Maillet, campione olimpico. Ha un ritardo di 213?. Un errore per Samuelsson al secondo poligono, ha un ritardo di 10? da Gow che non ha commessofinora 13.38:veloce e preciso, è in testa con 3? di vantaggio su T. Boe 13.38: Nelin senza, gran primo giro e secondo posto a 2? da T. Boe 13.37: T. Boe non sbaglia a terra ed è al comando dopo il primo poligono con 6? di vantaggio 13.35: Dueper, dueanche per Claude al secondo poligono. Un errore per Jacquelin che al primo poligono ha un ritardo di 49? da ...