La televisione cinese non mostra le immagini dagli spalti di Qatar 2022

(Di martedì 29 novembre 2022) Da alcuni giorni, la Cina è tornata nel vortice dei lockdown. L’aumento di contagi Covid-19 nel Paese che aveva l’obiettivo di arrivare a quota “Covid Zero” ha portato al ripristino di nuove restrizioni che, questa volta, hanno provocato la reazione di massa (e di piazza) di parte della popolazione. Proprio contestualmente a tutto ciò, in concomitanza con il Mondiale di calcio che si sta disputando inin queste settimane, qualcuno ha notato qualcosa di strano: nellediffuse da moltissime emittenti (a livello globale) gli eventi di gioco vengono intervallati – come da prassi – da riprese che immortalano le reazioni del pubblico e dei tifosi suglidei vari impiantiioti; in quelle diffuse dallasi evita dire quel che ...

Nelle partite non mostra gli spalti, e così nasconde il contrasto tra le rigide restrizioni della Cina e la quasi totale assenza di limitazioni in ...LaCentrale(CCTV) ha infatti parlato quasi esclusivamente del lancio del razzo Shenzhou - 15 verso la stazione spazialeprevisto per oggi. La versione in inglese del Global ... La televisione cinese censura il pubblico senza mascherine ai Mondiali Segnali di allentamento delle misure anti-Covid a Guangzhou, il capoluogo del ricco Guangdong, dove nella notte si sono registrati nuovi scontri tra resident e polizia sulle restrizioni draconiane per ...