Juventus | le dimissioni di tutto il cda fanno crollare il titolo in Borsa

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Il terremoto in casacon lediil cda ha avuto effetti rilevanti anche in. Ildei bianconeri ha infatti perso il 4,9% a Piazza Affari ed è stato inoltre sospeso per eccesso di volatilità. Molto delicata dunque la situazione in casa, con i vertici al lavoro per riportare ordine. Nel frattempo, Exor ha indicato il nuovo presidente, che risponde al nome di Gianluca Ferrero. SportFace.