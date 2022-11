In Australia ritirate decine di migliaia di multe inflitte ai cittadini durante la pandemia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov – Mentre in Cina infiammano le proteste e la repressione per le imposizioni Covid-Zero del governo socialista, più di 33.000Covid sarannoo rimborsate nello stato più popoloso dell’, dopo che un tribunale le ha ritenute non valide. Come si ricorderà,lagli statini avevano imposto le più rigide restrizioni che includevano limiti a viaggi e spostamenti fuori casa, con divieti di viaggiare da uno stato all’altro. Il governo federale aveva anche vietato i viaggi internazionali per quasi due anni. Oggi, però, sembra che la magistraturana abbia riconsegnato aii propri diritti.ingiuste con motivazioni “troppo vaghe” Il giudice che presiede la ...