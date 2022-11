GF Vip | Edoardo Donnamaria scatta in difesa di Oriana | cosa è accaduto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 novembre 2022) Lo speaker romanoha preso le difese diMarzoli dopo la complessa puntata di ieri sera La puntata di ieri sera perMarzoli non è certamente stata una delle più semplici. La modella venezuelana è stata protagonista di diversi momenti dall’alto tasso emotivo, confronti anche velenosi e non desiderati, come quelli avvenuti con Ginevra Lamborghini (“Non voglio stare qui” le parole della showgirl che ha lasciato il confessionale non rispettando gli ordini di Signorini e scoppiando poi in lacrime) e con Sonia Bruganelli, che ne ha dette di tutti i colori alla modella. E c’è chi ha accusato anchedi recitare, parole che hanno indispettito, con il giovane romano che ha colto la sofferenza della Marzoli e ha messo in ...