(Di martedì 29 novembre 2022) In passato aveva avuto alcune discussioni con ile martedì pomeriggio lo ha ucciso dopo essere presentato senza appuntamento all’interno dello studio di via Bassanesi a, in provincia di Agrigento. Il medico si chiamava Gaetano Alaimo. L’autore dell’omicidio è stato già individuato edagli uomini dell’Arma dei carabinieri: Adriano Vetro, 47, di. Alaimo, molto noto a, è stato con colpi di arma da fuoco nella sala d’attesa del Polidavanti agli occhi dei pazienti in turno e dei segretari della struttura adibita anche a sede di riabilitazione cardiologica. Sul posto anche il procuratore capo, facente funzioni, di Agrigento Salvatore Vella che, assieme ai carabinieri, sta sentendo alcuni testimoni. Il presunto ...

Il Fatto Quotidiano

Al 65'il tris con Bellanca e a cinque minuti dalla fine è Galluzzo a realizzare su calcio ... LA CLASSIFICA Akragas 30 Don Carlo Misilmeri 26 Pro25 Enna Calcio 23 Unitas Sciacca Calcio ...17' pericoloso anche da calcio d'angolo il Finale, sul colpo di testa di Messina Cosentino... A disposizione : Scalvini; Gibilaro, Basso,, Garibbo, De Sousa, Carballo, Mariani, Beluffi. ... Favara, arriva in ambulatorio e spara al cardiologo che lo curava da anni: fermato 47enne FAVARA - Omicidio all'interno di uno studio medico di via Bassanesi a Favara, in provincia di Agrigento. Una lite sarebbe finita nel sangue per cause ...Litiga con il cardiologo, all’interno dello studio a Favara, in provincia di Agrigento, e gli spara. L’autore dell’omicidio è stato già individuato: dovrebbe trattarsi di un giovane che è in fase di r ...