(Di martedì 29 novembre 2022) La limitatezza delle risorse pubbliche impone delle scelte su quali siano i diritti da tutelare in via prioritaria. In questo contesto, ladi alcune patologie pone nuove sfide, che richiedono soluzioni innovative e digitali, affinché ildelle persone si possa tradurre in un beneficio per la collettività. Se ne è parlato nel terzo appuntamento di “Tutto nella norma”, il ciclo di eventi promosso da, con la collaborazione di Formiche ed Healthcare policy. La tutela dei diritti del cittadino e il tema della salute sono stati, ancora una volta, al centro di unche ha visto la partecipazione di esperti, rappresentanti delle istituzioni, pazienti, associazioni e accademici. Laè un aspetto di ...

Formiche.net

... si sta facendo largo in ampi strati della popolazione; e tematiche relative all'inguaribilità, alla, ala prendersi cura anche quando non si può più essere guariti e, in una più ......'Quanto vale ilalla salute dei cittadini per una Regione che si 'dimentica' di pagare i medici che si stanno formando per essere domani pronti a sostenere il carico dellee ... Cronicità e diritto alla cura in una società che cambia. Il dibattito di Fondazione Roche