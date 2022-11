Bruno Fernandes | «Ronaldo dice di averla toccata»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 novembre 2022) Le parole di, centrocampista del Portogallo, sul gol dell’1-0 contro l’Uruguay al Mondialeha parlato dopo la decisiva doppietta contro l’Uruguay. Il centrocampista portoghese si è soffermato sulla prima rete ed il presunto tocco di Cristiano. PAROLE – «mi ha detto di aver toccato il pallone sul primo gol e anche a me sembrava così, ma l’importante è che sia arrivato il successo della squadra. Dobbiamo ragionare di partita in partita, vogliamo vincere anche la prossima. Fare gol è sempre importante e dà fiducia, ma segnare con la Nazionale ha un sapore diverso: non c’è differenza tra le amichevoli e le partite ufficiali, ma sono comunque felice per aver segnato al Mondiale». L'articolo proviene da Calcio News 24.