Binotto | addio Ferrari | ecco le dimissioni

Leggi su panorama

(Di martedì 29 novembre 2022) Mattiae lasi separano. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, definite voci infondate dallacon una smentita che era parsa definitiva, il tema della guida della scuderia a partire dalla prossima stagione è tornato caldo una volta messo in archivio il Mondiale e si è arrivati al finale che tutti si aspettavano. Il ciclo del team principal che aveva preso il posto di Maurizio Arrivabene nel 2019 si è chiuso con un comunicato diramato stamattina; la formula scelta è quella delle(con ovvia buonuscita).lascia una volta verificato che la fiducia nei suoi confronti non era più granitica e che il bilancio stagionale non viene considerato sufficiente rispetto a investimenti e prospettive. E' vero che la scorsa primavera c'era stata la fiammata delle ...