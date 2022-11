Bianca Belair | “Non è mai confortevole essere campionessa”

(Di martedì 29 novembre 2022), attuale detentore della cintura della divisione femminile di Raw, ha rilasciato una intervista al Bleacher’s Report, parlando di come senta la pressione ora che èin carica: “La pressione era decisamente prevista. Non è mai. Nella mia ascesa al titolo non avevo nulla da perdere, ma quando hai la cintura il lavoro non si ferma mai. Semplicemente inizia un nuovo modo di lavorare. Adesso ho tutto da perdere, sono un obiettivo e tutte vengono da me. Penso dj aver imparato molto dai miei errori dadi Smackdown“. Raw e Smackdown come NXTinoltre si è sbilanciata sullo stato attuale del Main Roster, sostenendo che gode di ottima salute e che l’aria che tira è analoga a ...

I risultati di WWE Survivor Series WarGames Women's WarGames: Becky Lynch,, Alexa Bliss, Asuka & Mia Yim battono Bayley, Dakota Kai, Nikki Cross, Rhea Ripley & Iyo Sky Il WarGames ...Women's WarGames: Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, Nikki Cross & Rhea Ripley vs, Asuka, Alexa Bliss Un WarGames interamente al femminile, come ai vecchi fasti di NXT, per chiudere una volta ... Becky Lynch è il quinto membro del Team di Bianca Belair Becky Lynch ha ufficialmente detto addio alla sua lunga e bellissima rivalità contro Bianca Belair quando la EST l’ha sconfitta ancora una volta a SummerSlam 2022 e mentre sembrava che per le due pote ...Da quando è tornato Bray Wyatt in WWE si pensa ad un suo ricongiungimento con Alexa Bliss, con la quale fu protagonista di una lunga storyline quando era nei panni di The Fiend. Diversi elementi nel c ...