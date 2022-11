Assegno unico | importo maggiorato dal 2023 | ecco chi lo riceverà

Leggi su chenews

(Di martedì 29 novembre 2022) Il governo Meloni sta pensando a nuove e importanti misure. Norme che tengono conto delle difficoltà di tante famiglie. Vediamo dell’aumento che tanti riceveranno dall’inizio dal prossimo anno sull’. La situazione economica generale è abbastanza complessa. Tante sono le famiglie che cercano un aiuto serio dallo Stato. In questo contesto rientra la decisione del nuovo Governo di dare supporto a tantissime famiglie in difficoltà. Lo ha fatto lo scorso 22 novembre, data in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL per la previsione di bilancio per il prossimo anno. Fonte foto: Adobe Stock / CanvaPrima di decidere le varie misure, il governo ha tenuto ben in mente il discorso che riguarda le difficoltà economiche di tante famiglie. A tal proposito, si è viaggiati verso la direzione di concedere alcuni bonus per ...