Ai Mondiali le certezze latitano e tutto (o quasi) è ancora possibile

(Di martedì 29 novembre 2022) È il Mondiale della marmotta. Il secondo round nei gironi eliminatori smentisce in considerevole parte quanto era accaduto solo pochi giorni prima: chi aveva vinto, non di rado si ritrova sconfitto. E viceversa: tradite dal momentum, le nazionali entrate nella bocca di tutti disfano la tela di Penelope che con fatica o scaltrezza avevano costruito, in un complesso gioco dell’oca dove i dadi obbligano a tornare alla partenza. A soli novanta minuti dalle decisioni irrevocabili, bazinga! L’ Arabia Saudita rivelazione cede alla Polonia già scialba anziché continuare la propria onda, e il Giappone che aveva fatto l’impresa cede a Costa Rica, a sua volta reduce da un 7-0. Sono solo i casi più eclatanti: l’Inghilterra prima a forza 6 poi allo zero termico, l’Iran prevale non certo da favorito contro il fisico e grintoso Galles, la Tunisia che aveva imbrigliato la Danimarca si fa sorprendere ...