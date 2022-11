Uomini e donne | Ida Platano felice con Alessandro | addio a Riccardo | ora solo sorrisi

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il sorriso ritrovato. Dopo tanta agonia, finalmente Ida, storico volto di, è tornata ad amare. E stavolta non è, il suo ex “tormento”, ma un nuovo amore:. Un trono finito con un lieto fine e che, a pochi giorni dall’uscita dal programma, sembra procedere a gonfie vele. A confermarlo è proprio l’ex dama che pubblica post e stories: «Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi…», una dichiarazione d’amore palese. In moto, in casa, on the road:porta la sua Ida a spasso per montagne e colline in sella alla sua moto. E proprie in queste ore, i due stanno passando un lungo weekend a Salerno, casa natale di, e Ida non perde occasione per mostrare ai suoi folllowers i momenti felici che sta passando con la ...