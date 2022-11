Un sito che recensisce gli ex | il dossieraggio anti-uomo per vendicarsi dei tradimenti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov — Provate ad immaginare una sorta TripAdvisor per ex fidanzati, dove migliaia di donne «recensiscono» le loro passate esperienze con altrettuomini. Una sorta di disturbantecon nomi e cognomi e relazioni descritte nei minimi dettagli, senza alcun tipo di verifica: ecco a voi Ex-Boyfriend List, uncreato da una donna «per dare potere alle donne» le quali in questo modo possono «mettere in guardia» le altre utenti che navigano suldai potenziali pericoli di ex violenti, disturbati o fedifraghi creando un database di «individui problematici» o presunti tali, dal momento che — come detto — non vi è modo di verificare le testimonianza recate dalle utenti. Il TripAdvisor chegli ex Il database è contenuto nel portale di Girl Power Strong, nome che evoca i ...