Ucraina | “immediato cessate fuoco e ritiro forze Russia | bozza mozione Pd

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – La Camera impegna il governo "ad adoperarsi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina". E' quanto si legge nell'ultima versione della mozione del Pd sul conflitto in Ucraina alla vigilia dell'esame in programma domani alla Camera. A Montecitorio risultano depositate le mozioni del M5S, di Verdi-SI e del Terzo polo al momento. Da quello che si apprende, sono in corso contatti tra i gruppi e l'ipotesi che circola tra i dem sarebbe quella di astenersi sugli altri testi nel caso ci fosse lo stesso atteggiamento negli altri gruppi

