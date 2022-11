Spagna-Germania 1-1 | Flick | “Orgoglioso dei miei ragazzi”

(Di lunedì 28 novembre 2022) “La squadra ha lottato senza mai mollare, ma abbiamo fatto solo un passo”. Così il ct della, Hans-Dieter, è intervenuto dopo l’1-1 contro lanella seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. “Siamo una squadra e abbiamo un buon rapporto, anche se non sempre viene compreso – ha detto l’allenatore -. Ciò che la squadra ha realizzato è importante, io ne sono. Ci sono guerrieri in campo che giocano con il cuore. Se proseguiamo con questo slancio e otteniamo ancora più fiducia, allora tutto è possibile”. SportFace.

L'ultima giornata del gruppo E andrà in scena giovedì 1 dicembre alle 20, e vedrà in campo- Giappone e- Costarica. Novanta minuti da vivere tutto d'un fiato per stabilire le due che ...Subito dopo il successivo calcio d'angolo arriva il triplice fischio: larimane salda in testa, laguadagna un punto che le consente di sperare nella qualificazione.Spagna (4-3-3): Simón 6 – Carvajal 6 ... 5,5 (21’ pt Koke 6), Olmo 6,5. Ct. Luis Enrique 6. Germania (4-2-3-1): Neuer 6,5 – Kehrer 5,5 (25’ st Klostermann 6), Süle 5,5, Rüdiger 6,5, Raum 6 (42’ st ...MONDIALI 2022 - I voti ai protagonisti del big match di giornata nel Gruppo E. Decisivi Morata e Fullkrug dalla panchina.