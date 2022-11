“Pugni e manganellate a un detenuto” | 6 agenti della Polizia penitenziaria ai domiciliari a Reggio Calabria Sono accusati di tortura

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sei aie due sospesi dal lavoro. Altri quattro indagati così come pure il medicostruttura. Non siamo ai livelli di Santa Maria Capua Vetere, ma l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiestaProcura dista provocando un terremoto giudiziario all’interno del carcere Panzera dove glihanno pestato uncampano, ritenuto esponente di spiccoCamorra.e lesioni personali aggravate:queste le accuse principali mosse ai seifiniti aisu richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e ...

... le condotte si sarebbero sostanziate nel colpire ripetutamente il detenuto con i manganelli in dotazione di reparto, ma anche con dei, facendolo spogliare e lasciandolo seminudo per oltre due ...... durante le indagini è emerso che i ristretti sarebbero stati costretti a subire schiaffi,, ma anche offese di ogni genere, atti ritenuti "violenti, degradanti, inumani" e "...Altri 4 indagati compreso il medico del carcere per depistaggio. Ai domiciliari anche il Comandate del Reparto. Il detenuto sarebbe stato colpito ripetutamente con i manganelli in dotazione, preso a p ...Sono otto le misure cautelari eseguite nell'inchiesta della Procura. Indagati 12 poliziotti in servizio nella casa circondariale “G. Panzera”: c'è anche il comandante. Medico accusato di depistaggio.