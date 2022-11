Novellara | recuperato il corpo di Saman Abbas I resti esumati saranno analizzati a Milano

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dopo giorni di lavoro ildiè stato estratto in serata dalla buca dove era stato seppellito, nei pressi di un casolare abbandonato a pochi passi dalla casa della famiglia a, nel Reggiano. Dopo oltre un anno di ricerche idella 18enne pakistana – scomparsa nella primavera del 2021 dopo il rifiuto di un matrimonio combinato – erano stati ritrovati grazie alle indicazioni dello zio Danish Hasnain. Proprio lui – secondo gli inquirenti – l’avrebbe uccisa in accordo con gli altri familiari ed è indagato insieme ai genitori della ragazza e a due cugini per omicidio e occultamento di cadavere. Il padre della giovane, Shabbar, di recente è stato arrestato in Pakistan mentre la madre Nazia Shaheen è latitante. Lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz ...