(Di lunedì 28 novembre 2022) "Innanzitutto c'è stata poca comunicazione prima del Mondiale, nessuno sapeva di certe indicazioni date agli arbitri e questo ha creato dei problemi. Quanto all'esperimento in corso in Qatar, spero ...

Agenzia ANSA

Da ex del ruolo, sono due i giocatori di centrocampo che hanno colpito maggiormente: gli spagnoli "Gavi e Pedri. Interesantissimi, hanno tanto talento, tanto da sembrare dei veterani. Sono ...... Antonio Di Gennaro Studio da Doha [Qatar]: Marco Lollobrigida e Claudioore 19:45 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat] Calcio: Campionati2022 - 2a ... Mondiali: Marchisio, recuperi lunghi Preferisco tempo effettivo - Calcio Mondiali in Qatar, giorno 9 ... In studio Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio. Il programma si chiude alle 20.00 sempre su Rai1, subito dopo il Tg1 anticipato alle 19.20, con Portogallo-Uruguay in ..."Innanzitutto c'è stata poca comunicazione prima del Mondiale, nessuno sapeva di certe indicazioni date agli arbitri e questo ha creato dei problemi. (ANSA) ...