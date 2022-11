Meteo lunedì | prime prove d’inverno | con altro maltempo | freddo e neve I dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 28 novembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Non ci sono tracce dell’anticiclone ma nonostante ciò al Nord continua a piovere poco. Questo perchè tutte le perturbazioni, ad eccezione di quella del 22 novembre, entrano nel Mediterraneo e sprofondano rapidamente verso Sud, lasciando spesso e volentieri in ombra gran parte del Settentrione. Nella prima parte della prossima settimana lo scenario non cambierà, una nuova area di bassa pressione alimentata da aria più fredda interesserà prevalentemente le regioni meridionali e quelle centrali adriatiche.LUNEDI’ 28 NOVEMBRE. Nord: Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, specie entro sera, con qualche pioggia tra Liguria, ovest Emilia e nevischio su Alpi occidentali. Temperature in calo, massime tra 7 e 12. Centro: Cielo parzialmente nuvoloso ma con nubi in aumento dal pomeriggio e possibili piovaschi in ...