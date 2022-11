LIVE Camerun-Serbia 2-3 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Aboubakar riapre la partita! Camerunensi a un sol gol da pareggio

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPAGELLE66? 65? Riparte la sfida. 64? ABOUBAAAAAAAAAKAAAAAAR!2-3: dopo una revisione col VAR, l’arbitro convalida una rete spettacolare dell’attaccante africano che, scattato sul filo del fuorigioco, beffa Vanja Milinkovic-Savic con un incredibile pallonetto. 63? Nkoulou perde palla: ci prova Sergej Milinkovic-Savic con un pallonetto, palla alta sopra la traversa. 62? Tiro di Toko: Vanja Milinkovic-Savic para senza problemi. 61?! Spunto incredibile del neoentrato che salta mezza difesa della, ma viene murato sul più bello. Ilcomunque è vivo, anche se rischia tantissimo avendo, di fatto, in campo, 4 attaccanti. 60? ...

All'Al Janoub Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Serbia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll' Al Janoub Stadium è andato in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Clamorosa l'esclusione di André Onana , decisione a carico del portiere dell'Inter e del. Titolarissimo all'esordio dei Mondiali contro la Svizzera, partita persa 1 - 0, il numero ......Bella partita tra Camerun e Serbia nella seconda giornata del girone G. Sblocca il risultato Castelletto alla mezz'ora, nel recupero del primo tempo pareggia Pavlovic e la ribalta Milinkovic-Savic. Ne ...Camerun - Serbia 1-2 alla fine del primo tempo. Castelletto manda avanti gli africani, Pavlovic e Sergej la ribaltano nel recupero.