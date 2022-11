L' India studia gli oceani

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sabato mattina l'ha lanciato un nuovo satellite per il monitoraggio degli, utilizzando il suo razzo PSLV per portare EOS-06 in un'orbita bassa terrestre. La missione, PSLV C54, è decollata dal Satish Dhawan Space Center alle 11:56 locali (le 06:26 UTC) del 26 novembre 2022.

