Kevin Spacey sarà uno dei protagonisti del thriller Control

(Di lunedì 28 novembre 2022) L'attoretornerà al lavoro in occasione del, ecco i dettagli del progetto diretto da Gene Fallaize.ha ottenuto un nuovo ruolo nel filmdopo aver vinto la causa che lo vedeva accusato di molestie sessuali negli Stati Uniti. Il progettoprodotto da Cupsogue Pictures e vedrà l'attore impegnato nel dare voce a un personaggio. Gene Fallaize è sceneggiatore e regista di, film che vede protagonista Stella Simmons (Lauren Metcalfe), ministro del governo britannico che ha una relazione con il primo ministro. Una notte, mentre la donna sta tornando a casa con la sua auto, che ha la guida automatica, scopre che il veicolo è stato hackerato in remoto da qualcuno che …

