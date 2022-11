Ischia | trovata l' ottava vittima è un uomo | si cercano 4 dispersi | la diretta

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sommozzatori tornano in mare. Oltre 200 gli sfollati, una trentina le abitazioni coinvolte dal disastro ambientale. Il governo sancisce lo stato di emergenza per 1 ...

Sommozzatori tornano in mare. Oltre 200 gli sfollati, una trentina le abitazioni coinvolte dal disastro ambientale. Il governo sancisce lo stato di emergenza per 1 ...Per rendere la città più sicura sono in fase di apertura diversi cantieri, per esempio nella zona di Santa Maria.Continua a salire il numero delle vittime dopo la frana che si è abbattuta su Ischia lo scorso sabato 26 novembre. Questa mattina i soccorritori hanno estratto dal fango l'ottavo corpo, mentre si cerc ...