Ischia | pecunia non olet | così l’abusivismo è divenuto pratica popolare

(Di lunedì 28 novembre 2022) Breve riepilogo: la florida attività turistica dell’isola diprosciuga da anni i vani disponibili e ne richiede sempre altri. L’industria alberghiera non conosce crisi e bussa al mercato immobiliare.non. E’ questa una delle ragioni storiche per cuisull’isola èassecondata dalle amministrazioni locali, tutte o quasi rette dal centrodestra. Nei tre condoni (1985, 1994, 2003) sono state presentate 27.010 domande che rappresentano un monte di irregolarità elevatissimo rispetto agli abitanti (circa 62mila), con un rapporto di un abuso ogni 2,15 residenti. Sono circa diecimila comunque le ordinanze di demolizione a cui le amministrazioni locali negli anni non hanno dato seguito. Ufficialmente per carenza di fondi, ...