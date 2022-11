Frana Ischia | Decaro | “Inaccettabile commento di Pichetto | si scusi”

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – “Ildel ministroFratin sulla tragedia di, mentre ancora si cercano i dispersi e si contano le vittime, è di una volgaritàe denota una grave ignoranza dell’argomento. Siamo sicuri che non rappresenti la linea del governo sul tema annoso e drammatico del dissesto idrogeologico del nostro territorio, delle sue responsabilità, e di chi e come ci si possa mettere riparo. Liquidare la questione scaricando tutta la responsabilità sui sindaci, addirittura auspicando che vengano ‘messi in galera’, è l’opposto di quello che un rappresentante delle istituzioni dovrebbe fare: ora dal ministro aspettiamo delle scuse verso i sindaci italiani”. E’ quanto afferma in una nota Antonio, presidente dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia. “Da anni – ...

Disastro a, le tesimonianze degli abitanti di Casamicciola e Lacco Amenoferita e sconquassata, per la 4° volta in 16 anni, si sveglia con il rumore delle ruspe che ...dallache ha ..." Su quel condono Conte non ebbe nulla da eccepire, ma oggi balbetta ". Dopo la tragicadi, la critica più dura all'ex premier è arrivata proprio da chi lo affiancava al governo. L'ex senatore pentastellato Gregorio De Falco , oggi avvelenatissimo con i grillini, non ha ...Straziante il recupero del neonato di 21 giorni, la vittima più giovani della frana di Ischia: era in braccio alla madre, morta assieme al padre ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...