Formazione alla Chase U

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 28 novembre 2022) Le stable nel brand di NXT non sono poche ma alcune sono riuscite con il tempo a diventare tra quelle più in vista nello stesso, ma oggi non voglio parlare di una di quelle in cimacatena del brand ma che sta a mio avviso nella middle card per certi versi. Parlo della “U” o se volete chiamarla ancheUniversity. Il leader della stessa è Andrearrivato nella WWE solo nel 2021 dopo il suo passato più noto nella Ring of Honor. Dopo un paio di mesi la sua gimmick da professore universitario ha portatonascita proprio dellaU. Di fatto credo che l’idea di utilizzare una “scuola”, meglio dire un università per creare delle nuove superstar per lo show è stata vincente e molto interessante esi è subito immedesimato al meglio a capo ...