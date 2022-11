“EMOZIONI” di Rino Logiacco arriva sul web

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 28 novembre 2022) Melicucco – Il libro presentato di” edito dalla DragorossoEditore presentato alla Microeditoria di Chiari, la prima in Italia, la numero uno che da 20 anni ospita nella cittadina il settore amato da chi legge delle piccole e medie case editrici, la quale è stata riconosciuta come la 1° Capitale Italiana del Libro . Questo un primo passo, importante, dove il nostro corrispondente, questa volta, in veste di scrittore era presente con il suo libro dal titolo “”. Un primo traguardo raggiunto grazie alla tenacia ed alla sua voglia di emozionarci sempre di più. Grazie alla Dragorosso Editore, che ci ha creduto dopo aver valutato gli scritti. Una bella soddisfazione poter pubblicare un libro di poesie, un libro che tocca il cuore in un contesto ...