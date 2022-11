Camerun | Song | “Onana? Gli ho chiesto di aspettare Deve imparare a rispettare le regole”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il Ct del, ha parlato in conferenza stampa dopo il match pareggiato contro la Serbia. Il tecnico ha dedicato anche qualche parola alla vicenda inerente ad Andrea, portiereese. “Ovviamente la posizione del portiere è importante e lui è un giocatore importante, ma siamo in un torneo difficile e so cosa devo fare e questo è garantire che la squadra abbia la precedenza su individui. Ci vogliono rispetto e disciplina. Per ora gli hodi, per vedere se resta con noi. Gli hodilee magari rientrare in squadra”. SportFace.

