Brasile Svizzera | Casemiro infrange il tabù

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 novembre 2022), giocatore del Manchester United e ora al Mondiale con il, ha infranto un importantecontro laI precedenti al Mondiale dinon erano molto incoraggianti per le Seleçao. Nelle due precedenti occasioni nelle quali i verde-oro hanno incrociato i rossocrociati nel loro percorso non avevano vinto né le partite corrispondenti e tanto meno i Mondiali. Nel 1950, l’edizione del famoso suicidio casalingo in casa, ilaveva inciampato 2-2; due volte in vantaggio, si erano visti rimontati sempre dallo stesso giocatore, Jacques Fatton, attaccante che 4 anni dopo avrebbe iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori anche ai danni dell’Italia. In Russia, nel Mondiale del 2018, ...