Calciomercato.com

Novità in corsia Detto che icon la dirigenza bianconera sono pressoché quotidiani, ... I nomi non mancano: vedi il danese Joakim Maehle , classe '97, che l'non regala ma neppure ...... lasciava presagire ben altro rendimento, sulla scorta delle ottime stagioni vissute all'. ... in Francia, chi potrebbe fare sul serio è il Nizza, che avrebbe già presocon l'agente del ... Atalanta, contatti avviati con la Salernitana | Mercato Alla quindicesima giornata di campionato, la classifica dei rigori a favore vede l'Atalanta in testa a quota sei penalty assegnati. Il Milan di Stefano Pioli si trova nel gruppo di squadre a ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...