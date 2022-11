Ascolti tv ieri pomeriggio domenica 27 novembre | chi ha vinto tra Amici | Verissimo e i Mondiali 2022? Dati auditel e share

... la Rai può sorridere per glidei Mondiali di calcio in Qatar. I nove incontri trasmessi su ... Finora la partita Argentina - Messico, giocatasera, è stata quella più seguita : ha toccato ...L'Italia non c'è "ma non si vede", verrebbe da dire. Lo confermano glidei Mondiali, nel segno di ottimi riscontri; e ad attestarlo sono più dati: dalla mole ... giocatasera: ha toccato ...Bilancio Rai della prima settimana di programmazione della Coppa del Mondo in Qatar. Media di 5 milioni di telespettatori per il match delle 20. Lo share sale nella fascia dai 20 ai 34 anni.L'assenza dell'Italia non zavorra l'evento. Riscontri di rilievo per Rainews.it e Raiplay. “E’ la dimostrazione che mandare in onda queste partite rientra senz’altro tra i compiti del servizio pubblic ...