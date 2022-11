Ascolti tv 27 novembre 2022 | dietro ai Mondiali Fazio batte tutti

(Di lunedì 28 novembre 2022)tv: Rai 1 la più vista, poi Rai3 Spagna – Germania su Rai1 vince la gara degliTv di ieri sera con il 34,7% e 7,634 milioni di contatti. Domenica scorsa Austria – Italia aveva fatto il 20,1% e 4,117 milioni. Seconda piazza per Che Tempo Che Fa che su Rai3 ha registrato il l’11,3% di share media con 2,454 milioni di telespettatori. La settimana scorsa Che tempo che fa su Rai3 era stata vista da 2,741 milioni di persone, il 13,1% di share. Terzo posto per Dopo il matrimonio su Canale 5 che ha raggiunto il 10,4% di share e 1,941 milioni di spettatori. Settimana scorsa su Canale 5, il film Il Gladiatore aveva raccolto il 14% di share media con 1,971 milioni.tv altre reti Questa domenica, appena giù dal podio Le Iene presentano: Inside su Italia1 è stato visto da 1,614 milioni di spettatori, l’8,4% di share. Poi ...

