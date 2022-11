Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi domenica alle 18 10 su Eleven e in chiaro sul NOVE | Weems alla 100ª presenza in Serie A

(Di domenica 27 novembre 2022) L’imbattuta in campionato, dopo le sconfitte nel doppio turno di Eurolega contro Panathinaikos ed Efes, ospita l’, reduce dal netto k.o. interno della scorsacontro Pesaro e dvittoria in FIBA Europe Cup contro il Donar Groningen. Dove vederla:27mbre 2022 ore 18.10,Sports eArbitri: Tolga Sahin, Guido Federico Di Francesco, Martino Galasso I PRECEDENTI Le due squadre si sono già incrociate in 27 passate occasioni, l’ultima delle quali nei quarti di finale di Coppa Italia della scorsa stagione. Il bilancio delle vittorie è a favore dellasia nel computo totale (18-9) che nelle ...

Basket 2022 - 2023 SquadraBologna Decima partita di Eurolega per laBologna che ospita i due volte campioni dell' Efes Istanbul .- Efes, la gara Inizio positivo quello dellache trova subito due canestri da parte del duo francese mentre ...Ancora zero su due ma con sentimenti opposti rispetto al passato nel doppio turno di Eurolega per la Virtus Bologna. Ieri sera all'ultima gara al Paladozza per la Virtus ...Il club bianconrosso non cercherà un sostituto sul mercato e punterà su Naz Mitrou-Long dando più spazio a Tommaso Baldasso e, comè successo spesso anche in questa stagione, impiegando la guardia Dev ...