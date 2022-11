Traffico Roma del 27-11-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Bentrovati ancora Buona domenicascorrevole su gran parte della rete viaria cittadina non molto gli spostamenti registrati al momento con problema fino a poco fa sul Raccordo Anulare Dopo un incidente in carreggiata esterna e tanto causa di rallentamenti e code tra le uscite punti INAIL Laurentina in direzione Appia ora non ci sono più problemi in Prati per un evento commerciale chiusa alPiazza dei Quiriti sempre in Prati manifestazione analoga anche in piazza Santa Maria delle Grazie manifestazione mercato anche a Trieste in Piazza Caprera Mostra Mercato anche a Montesacro alto nella zona di talenti con la chiusura alfino a questa sera di via Ugo Ojetti