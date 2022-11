Traffico Roma del 27-11-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 novembre 2022) Luceverdepomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in sensibile aumento ilin città rallentamenti e code a tratti sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra via Appia rallentamenti anche l’esterna tra via Cristoforo Colombo e via Appia Nuovaintenso e code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovannicongestionato al rione Prati su via Anastasio II via Cipro e via Angelo Emo in direzione via Candia dove lo ricordiamo in corso la mostra d’arte e la strada è chiusa al transito tra via Vittor Pisani e via Mocenigo trasporto ferroviario resta sospeso il servizio sulla lineaNapoli via Cassino per Verifiche Tecniche Vairano e Cassino i treni Intercity subiscono ritardi e deviazioni via Formia per i dettagli di queste altre notizie ...