Spagna-Germania 1-1 | Fullkrug risponde a Morata

(Di domenica 27 novembre 2022) AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – E' un pareggio giusto quello maturato nel big match tra, terminato 1-1. A decidere la gara sono le reti di, entrambi entrati in campo a partita in corso. Da segnalare una traversa di Dani Olmo e un gol annullato a Rudiger. Rimandati all'ultima giornata i verdetti questo girone E dei Mondiali.Gli iberici sfiorano l'1-0 al 7?, quando Olmo centra in pieno la traversa con un gran tiro dal limite dell'area toccato provvidenzialmente da Neuer. Gli uomini di Luis Enrique tengono in mano il pallino del gioco ma sono i tedeschi a farsi vedere al 24?, quando Gnabry ci prova con il mancino dal limite con la sfera che esce non di molto alla destra di Simon. Al 33? Ferran Torres si divora l'1-0 ma l'azione è comunque vanificata da un fuorigioco di partenza di Olmo. ...

