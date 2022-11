Roma | 14enne denuncia i genitori | la costringevano a mendicare e l’avevano promessa in sposa a uno sconosciuto

Leggi su tpi

(Di domenica 27 novembre 2022) Auna ragazza di 14 anni hato iche per annicostretta a chiedere l’elemosina e a svolgere lavori domestici, anche con la minaccia della violenza fisica. La coppia è stata arrestata con l’accusa di riduzione in schiavitù e lesioni personali gravi. I due, di origine bosniaca, avevano anche promesso la figlia in matrimonio a unoin cambio di denaro, nonostante il rifiuto della stessa. La ragazza ora si trova in una struttura protetta, dove è stata collocata dopo aver contattato le autorità. Per il padre e la madre, di 41 e 36 anni, il gip ha disposto rispettivamente l’arresto in carcere e ai domiciliari.