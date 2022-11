Rdc | Conte | ' abolizione fatta per colpire M5S? Se fosse sarebbe miserabile'

(Di domenica 27 novembre 2022) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Togliere il reddito di cittadinanza è "mirato ad ammazzare politicamente i 5 stelle?un comportamentoun proposito miserevole ed esecrabile: ma come un governo acuisce le difficolta dei cittadini peruna forza politica? Follia pura, saremmo al livello sofisticati di malaffare politico" e comunque secosì "i cittadini avranno ancora più motivazioni per sostenerci". Così Giuseppea In Mezz'ora in Più su rai3.

Togliere il reddito di cittadinanza è 'follia pura e crea i presupposti per un disastro sociale di cui il governo si assumerà la responsabilità'. così Giuseppea In Mezz'ora in Più su Rai3. Roma, 27 nov. (LaPresse) - "Il Pd ha annunciato la sua manifestazione di partito per il 17 dicembre. Lasciamo che il Pd faccia la sua manifestazione di ...