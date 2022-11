Perché Donald Trump non sta tornando a twittare?

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 27 novembre 2022) Elon Musk sta provando a far tornaresu Twitter ad ogni costo. Dopo il sondaggio per riammetterlo e dopo il meme per spingerlo a postare contenuti nuovamente, il risultato è cheè tornato ad essere su Twitter ma – di fatti – non ha pubblicato ancora nulla. Sono molti quelli che provano a interpretare questa scelta, capendo le ragioni che ci sono dietro, e che – verosimilmente – l’ex presidente Usa abbia molti soldi da perdere. LEGGI ANCHE >>> Il mancato confronto plurale per il ritorno disu Twitter, per Musk, sarebbe da imputare agli attivistisu Twitter non scriveha molti soldi in ballo BBC ha riportato l’analisi della situazione fatta da esperti rispetto all’esistenza, ora, di Truth ...