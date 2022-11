Pagelle Frosinone-Cagliari 2-2 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

(Di domenica 27 novembre 2022) Le, ied ildi2-2, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di. I sardi la sbloccano dopo quattordici minuti con Luvumbo, che beffa Ravanelli e Turati in velocità ed insacca a porta vuota. I padroni di casa reagiscono poco dopo la mezzora. Garritano effettua un grande lancio dalla metà campo e pesca la testa di Rohdèn, che punisce Radunovic pareggiando i conti. A metà ripresa a rompere l’equilibrio ci pensa Roberto Insigne, che si accentra dalla destra e lascia partire un meraviglioso tiro a giro con il suo mancino imprendibile per l’estremo difensore degli isolani. Nel finale iltrova un incredibile pareggio con il rigore trasformato da ...

