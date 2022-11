Napoli | col mitra nel centro della città | parte un colpo | nessun ferito

commenta A, armati di mitra,volto coperto e su un motorino rubato imboccano via Toledo, la via dello shopping nel cuore della città. Due giovani, di 17 e 18 anni, sono stati intercettati dai ...volto coperto e su un motorino rubato imboccano via Toledo, la via dello shopping nel cuore di. I carabinieri li intercettano, hanno 17 e 18 anni . Il più grande, forse per quello che gli ...Col volto coperto e su un motorino rubato imboccano via Toledo, la via dello shopping nel cuore di Napoli. I carabinieri li intercettano, hanno 17 e 18 anni. Il più grande, forse ...A Napoli, armati di mitra, col volto coperto e su un motorino rubato imboccano via Toledo, la via dello shopping nel cuore della città. Due giovani, di 17 e 18 anni, sono stati intercettati dai carabi ...