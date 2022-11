Mondiali 2022 | le partite di oggi in diretta | Belgio - Marocco 0 - 2 - Sport - Calcio - quotidiano net

... pagelle Belgio Marocco Le pagelle dei protagonisti del match tra Belgio e Marocco, valido per il secondo turno del girone F deiQatar. VOTI: BELGIO: Courtois 4,5; Meunier 5 (dall'81 ...Il Belgio , dopo , gioca un'altra partita non entusiasmante e perde con il risultato di 0 - 2 contro il Marocco . La squadra di Martinez ha cercato di gestire il possesso del pallone cercando gli ...Dall’altra parte una Costa Rica pesantemente demolita dalla grande bellezza spagnola, e che cerca riscatto nel match che certamente determinerà, in un modo o nell’altro, il futuro della compagine cent ...Sorpresa nella partita delle 14 italiane tra Belgio e Marocco, valida per la seconda giornata del gruppo F ai mondiali in Qatar: la formazione africana ha superato i Diavolo Rossi per 2-0 grazie alle ...