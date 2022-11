Mara Venier in panchina | Domenica In non va in onda

Today.it

Ogni domenica, infatti, gli ascolti della trasmissione volano e la sfida con Domenica In , condotto da, è fino all'ultimo punto di share. Anche il daytime si conferma un appuntamento ...Domenica 27 novembre 2022 salta il consueto appuntamento con Domenica In , il programma di Rai1 del giorno di festa degli italiani condotto da. Il motivo Continuate nella lettura e vi diremo il perché di questa scelta di Viale Mazzini. Domenica In, 27 novembre non in onda: il motivo Come mai, il 27 novembre Zianon andrà in ... Mara Venier nonna felice a New York: le foto dolcissime con il suo Iaio Mara Venier è stata messa in panchina da Rai 1. L’appuntamento con Domenica In non andrà in onda come di consueto come deciso dai vertici dell’azienda: ecco qual è il motivo e quando torna in diretta.L'amato volto di Domenica In è una splendida donna e da giovane è stata bellissima. Sua figlia la eguaglia nell'aspetto.