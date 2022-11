Mance ai camerieri | con questo trucco 5% Meloni le rende ricchissime “finalmente” ora conviene | tanti soldi

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 27 novembre 2022) Con la manovra cambia tutto per quello che riguarda ledeie infatti le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità arrivano ad essere detassate. Fino ad oggi le famosepercepite daierano soggette a tassazione e quindi erano sottoposte ad IRPEF. L’IRPEF sulledeisembra qualche cosa di un po’ assurdo ed effettivamente nella legge di bilancio c’è proprio la detassazione per le. Ma vediamo come lepossono diventare anche più ricche. Il lavoro del cameriere è stato al centro di mille discussioni legate anche al reddito di cittadinanza.(Fonte: ilovetrading.it)Infattiristoratori/sfruttatori dicevano di ...