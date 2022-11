LIVE Virtus Bologna-Brindisi 70-44 | Serie A basket in DIRETTA | V Nere devastanti nel terzo quarto

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-44 2/2 dalla lunetta per Lundberg. Parziale di 22-6 in questo. Incredibile. 70-44 Mannion scatenato! Altra penetrazione vincente dell’azzurro. +26 della squadra di casa. 68-44 Tripla di Lundberg. Non c’è proprio partita oggi al PalaDozza. 65-44 Tiro in sospensione di Reed. 65-42 Weems vede il taglio di Mannion e lo serve in no-look. L’azzurro è tutto solo e trova altri due punti. 63-42 Jaiteh trascina i compagni sul +21 con due tiri liberi. Vitucci capisce il momento di difficoltà dei suoi giocatori e chiama il time-out. 61-42 Grandissimo contropiede dellache si conclude con un appoggio a canestro di un velocissimo Mannion. Bell’assist in questo caso di Lundberg. 59-42 Non entra il libero supplementare di Lundberg. 59-42 Lundberg segna e subisce fallo. ...