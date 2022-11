Guidonia | tangenti in Comune | 9 condanne per ‘mafia bianca’

(Di domenica 27 novembre 2022) Si è concluso , dopo oltre 50 udienze e l’esame di decine di testimoni, il lungo processo che ha visto imputate 10 persone per delitti di associazione per delinquere finalizzata a commettere plurimi delitti ai danni deldi, peculati, corruzioni e falsi. Di queste, il Tribunale di Tivoli, attraverso il Presidente Di Grazia, Giudici Amedoro e Petroni, ben 9 sono state condannate, mentre una è stata assolta. Due degli imputati condannati sono stati assolti da un capo di imputazione. Complessivamente sono oltre 41 anni di pene detentive: la massima è 9 anni e sei mesi, che si aggiungono alle pene patteggiate da 5 imputati (un Consigliere e il Dirigente comunale, oltre ad alcuni imprenditori. Le confische e i danni economici Sono inoltre state disposte dal Tribunale le confische di somme per oltre 250.000 euro relative a beni già sottoposti ...

Tra 90 giorni si conosceranno le motivazioni. In attesa del deposito della motivazione della sentenza del Tribunale e per inquadrare il sistema corruttivo posto ai danni del Comune di Guidonia Monte ...Qualcuno lo dichiara apertamente, altri lo lasciano intendere bene: sono eccessive le pene comminate dal Tribunale di Tivoli agli ex amministratori pubblici del Comune di Guidonia Montecelio. Per ques ...