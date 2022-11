Da Kaia Gerber a Chloë Sevigny | volando da Siviglia alla Costa Azzurra Le nuove pubblicità moda al profumo di primavera

Io Donna

Per il lancio della nuova borsa The Slash Bag , Alexander McQueen ha scelto la giovane ma già super quotata modella, figlia di Cindy Crawford. Il lancio della borsa è un'anteprima dell'attesissima collezione donna Primavera - Estate 2023 del marchio inglese. Scopriamo come è fatta la The Slash bag ...Leggi anche › La frangia perfetta di: le regole per copiarla Il risultato è un hair look che piace moltissimo ed è facile da copiare. La frangia è piena e completamente pari, ... Profumo di primavera nella campagne Cruise 2023 delle case di moda Si chiama The slash il modello presentato con una campagna con protagonista Kaia Gerber, diretta da Glen Luchford ...Le dichiarazioni di Vittoria Ceretti in seguito a un'intervista a Lily Rose Depp hanno dato il via a un dibattito ancora inesaurito A volte sono i nomi suonare come un campanello: Lily-Rose Depp, Deva ...