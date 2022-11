leggo.it

Marco Delaini è morto in quella che era la sua seconda casa. Mentre preparava il servizio nel suo ristorante , Trattoria Fornico di Gargnano ( Brescia ), lo48enne è stato colto da un infarto fulminante. A darne l'annuncio è la moglie Giada, madre di Lorenzo e Isac, che piangono il papà . Bambino di 5 anni morto per aver ingoiato uno spillo, genitori ...Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in un villaggio turistico di Marsa Alam quando, tornato in spiaggia dopo un bagno in mare, Maurizio Baratto è statoda un malore improvviso che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari a soli 61 anni. Come riportato da 'Il Gazzettino di Treviso', la tragedia si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno su ... Chef colpito da infarto, Marco Delaini si accascia e muore nel suo ristorante: aveva 48 anni Marco Delaini è morto in quella che era la sua seconda casa. Mentre preparava il servizio nel suo ristorante, Trattoria Fornico di Gargnano ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...